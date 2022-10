Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/ Auffahrunfall

Coesfeld (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch (26.10.22) auf Höhe der Firma Hagemeister an der B525. Gegen 10.40 Uhr ermöglichte ein Autofahrer durch Abbremsen einem falsch eingeordneten Lkw die Rückkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen. Auch eine hinter ihm fahrende 41-jährige Autofahrerin aus Nottuln bremste ab. Der dahinter fahrende Busfahrer bemerkte dies aus noch nicht geklärten Gründen zu spät und fuhr auf das Auto der Nottulnerin auf. Mit einem Rettungswagen kam sie verletzt in ein Krankenhaus. In dem Bus saßen keine Fahrgäste. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

