POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/ Unter Drogen auf E-Scooter

An der Lindenstraße in Appelhülsen endete am Mittwoch (26.10.22) die Fahrt für eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Nottuln. Gegen 10.15 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung die Frau. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis und Amphetamine an. Ein Arzt entnahm der Nottulnerin eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Fahren eines E-Scooters dieselben Promille- und Betäubungsmittelwerte gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen. Besitzer eines E-Scooters haben zudem dafür die Verantwortung, dass an dem Gefährt ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.

