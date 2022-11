Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (08.11.2022) aus einem Lebensmittelgeschäft an der Böblinger Straße alkoholische Getränke gestohlen und sich dabei gegen das Festhalten gewehrt. Eine 56 Jahre alte Mitarbeiterin beobachtete den Mann gegen 18.35 Uhr dabei, wie er mehrere Flaschen Alkohol in seiner Sporttasche versteckte. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, stellte sie sich ihm in den Weg und hielt ihn fest. Daraufhin riss der Mann sich los, stieß die 56-Jährige zur Seite und flüchtete. Bei dem Täter handelt es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und etwa 175 Zentimeter großen Mann. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine olivfarbene Jogginghose, eine schwarze Basecap sowie schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Zudem hatte er eine schwarze Adidas-Umhängetasche mit weißer Aufschrift bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

