Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstagabend (08.11.2022) in der Stadtbahnlinie U12 mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen in einen Streit geraten und bestohlen worden. Der 43-Jährige war gegen 20.00 Uhr mit der Stadtbahnlinie U12 in Richtung Remseck unterwegs, als es zu einem Streitgespräch mit der siebenköpfigen Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren kam. Hieraus entwickelte sich eine Rangelei, in der es einem Mädchen gelang, die Kopfhörer des Mannes zu stehlen. Alarmierte Polizeibeamte trafen die Gruppe schließlich an der Haltestelle Mühlhausen an und kontrollierten sie. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie die Minderjährigen in die Obhut ihrer Eltern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

