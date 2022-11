Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestohlener Minibagger in Lkw gefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (08.11.2022) einen 61 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Minibagger im Wert von 25.000 Euro gestohlen zu haben, der auf einer Grünfläche an der Widmaierstraße Ecke Plieninger Straße geparkt war. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl gegen 10.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Eine von ihm vorab durchgeführte Ortung, führte die Beamten anschließend in den Bereich der Jelinstraße /Schneewittchenweg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten sie dort einen Lkw fest, in dessen Anhänger der Minibagger versteckt war. Der 61-jährige Halter des Lkws wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell