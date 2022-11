Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wechsel in der Leitung der Stuttgarter Polizei

Stuttgart (ots)

In einer Feierstunde im Polizeipräsidium an der Hahnemannstraße hat Polizeipräsident Markus Eisenbraun am Mittwochnachmittag (09.11.2022) den Leitenden Polizeidirektor Carsten Höfer in das Amt des stellvertretenden Dienststellenleiters eingeführt. Carsten Höfler ist damit auch Leiter des Führungs- und Einsatzstabes des Stuttgarter Präsidiums. Herr Höfler war bislang Leiter der Schutzpolizeidirektion und folgt Markus Eisenbraun, der im August die Leitung des Polizeipräsidiums übernommen hat. Kriminaldirektor Alexander Stalder übernimmt die Aufgaben als neuer Leiter der Kriminalpolizei bei der Stuttgarter Polizei und tritt somit die Nachfolge von Rüdiger Winter, der im Oktober in den Ruhestand verabschiedet wurde, an. Alexander Stalder war zuletzt beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg beschäftigt und war dort Leiter der Führungsgruppe als auch stellvertretender Leiter der Abteilung Staatsschutz. Der erfahrene Kriminalbeamte hat sein Amt bereits am 01. November 2022 übernommen und wird zukünftig die Geschicke der größten Kriminalpolizeidirektion im Land lenken.

Carsten Höfler, geboren am 19. Februar 1976

- 1998: Eintritt in den Polizeidienst in Schleswig-Holstein

- 2010: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst

- 2010: Polizeidirektion Heilbronn - Leiter des Polizeireviers Lauffen

- 2012: Innenministerium Baden-Württemberg - Projekt Polizeireform

- 2013: Innenministerium Baden-Württemberg - Referent der Zentralstelle

- 2016: Polizeipräsidium Stuttgart - Leiter des Stabsbereichs Einsatz

- 2020: Polizeipräsidium Stuttgart - Leiter der Schutzpolizeidirektion

Alexander Stalder, geboren 08.07.1970

- 1990: Eintritt in den Polizeidienst in Baden-Württemberg

- 1993: Versetzung zur Polizeirektion Ludwigsburg

- 1994: Wechsel zur Kriminalpolizei Ludwigsburg

- 2000: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst

- 2000: Verwendung bei der Kriminalpolizei

- 2002: Innenministerium Baden-Württemberg - Landespolizeipräsidium, Referat 33, Bereich Aus- und Fortbildung

- 2005: Aufstieg in den höheren Polizeidienst

- 2007: Leiter der Kriminalpolizeiinspektion 2 und stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Polizeidirektion Waiblingen

- 2010: Wechsel zum Landeskriminalamt Baden-Württemberg und Leiter der Inspektion 520 (später I620 - Politisch motivierte Ausländerkriminalität und Islamismus)

- 2012: Ausbildung an der FBI National Academy in Quantico/VA

- 2016: Ehrung mit der höchsten spanischen Auszeichnung für ausländische Polizeibeamte, dem "Kreuz des spanischen polizeilichen Verdienstordens in Weiß" (Cruz Al Mérito Policial Con Distintivo Blanco)

- 2019: Ausbildung am George C. Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen

- 2020: Landeskriminalamt Baden-Württemberg - Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Leiter der Abteilung Staatsschutz

