Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eintritt erbeten

Jena (ots)

Sonntagabend informierte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Anna-Siemsen-Straße die Polizei. Grund hierfür war, dass jemand an ihrer Wohnungstür augenscheinlich um Einlass erbat. Jedoch erfolgte dies nicht auf die übliche Art und Weise, sondern der Täter trat gegen die Tür. Infolge dessen wurde diese beschädigt und in ihrer Funktionalität beeinträchtigt. Aufgrund von Hinweisen konnte der Täter namentlich bekannt gemacht werden, sodass dieser sich jetzt strafrechtlich verantworten muss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell