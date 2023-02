Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0123--Straßenbahnfahrer angegriffen und schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Malerstraße Zeit: 19.02.23, 23.55 Uhr

Sonntagnacht schlugen zwei bislang unbekannte Täter in Hastedt auf einen 26 Jahre alten Straßenbahnfahrer ein und verletzten ihn dabei schwer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Bahnfahrer fuhr kurz vor Mitternacht mit der Linie 3 in die Wendschleife an der Haltestelle Weserwehr und hielt hinter einer weiteren Bahn an. Dort beobachtete er zwei Jugendliche, wie sie sich an den geschlossenen Hintertüren der Straßenbahn zu schaffen machten. Als der Fahrer die Jungen darauf aufmerksam machte, dass diese Bahn nicht mehr weiterfahren wird, griffen sie den 26-Jährigen sofort an. Sie schlugen ihm mehrfach mit Fäusten ins Gesicht und gegen den Kopf, bis er zu Boden ging. Am Boden liegend traten die Angreifer weiter auf den 26-Jährigen ein, dabei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Erst als Anwohner aufmerksam wurden, ließen sie von dem 26-Jährigen ab und flüchteten. Der unter Schock stehende Bahnfahrer wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hatte mehrere Prellungen und blutige Verletzungen erlitten.

Die jugendlichen Täter sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß sein. Sie trugen zur Tatzeit schwarze Kapuzenpullover, einer trug Badelatschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, sicherte Spuren und befragte erste Zeugen. Weitere Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell