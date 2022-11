PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Grundschule +++ Bei Kontrolle Waffe und Drogen aufgefunden +++ E-Scooter vor Einkaufsmarkt gestohlen +++ Vermeintlicher Hundeköder in Walluf aufgefunden

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Grundschule, Eltville-Hattenheim, Hallgarter Straße, Freitag, 25.11.2022, 10:00 Uhr bis Montag, 28.11.2022, 08:10 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde in eine Hattenheimer Grundschule eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen folgend, suchten die Einbrecher das Schulgebäude in der Hallgarter Straße auf und brachen dort zwei Zugangstüren auf. Im Gebäude selbst öffneten sie gewaltsam unter anderem Schränke und verursachten dabei einen mehrere Tausend Euro teuren Sachschaden. Entwendet wurde offenbar nichts.

Die Polizeistation Eltville erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

2. Bei Kontrolle Waffe und Drogen aufgefunden, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Dienstag, 29.11.2022, 00:15 Uhr

(fh)Eine Personenkontrolle in Taunusstein-Hahn hat in der Nacht zum Dienstag Drogen und eine verbotene Waffe zutage gebracht. Kurz nach Mitternacht entschloss sich eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach zwei Männer am Zentralen Omnibusbahnhof einer Kontrolle zu unterziehen. Die Beamten hatten offenbar den richtigen Riecher gehabt. Bei einem der beiden, einem 21 Jahre alten Taunussteiner, konnten bei einer Durchsuchung mehrere Tütchen mit Marihuana sowie ein Schlagring aufgefunden werden. Die Waffe und die Drogen wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten im Anschluss auch die Wohnung des jungen Mannes. Hier konnten keine verbotenen Gegenstände festgestellt werden. Den 21-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren.

3. E-Scooter vor Einkaufsmarkt gestohlen, Oestrich-Winkel, Kerbeplatz, Montag, 28.11.2022, 15:00 Uhr - 15:10 Uhr

(fh)Diebe haben an Montagnachmittag einen E-Scooter in Oestrich-Winkel gestohlen. Gegen 15:00 Uhr stellte der Besitzer des Zweirades der Marke "Segway" sein Gefährt vor einem Supermarkt in der Straße "Kerbeplatz" ab und widmete sich seinem Einkauf. Als er nur wenige Minuten später zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Dieb den E-Scooter gestohlen hatte. Zuletzt war der Roller mit dem Versicherungskennzeichen "HNI 795" versehen. Der Wert wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

4. Vermeintlicher Hundeköder in Walluf aufgefunden, Walluf, Hauptstraße, Sonntag, 27.11.2022

(fh)Am Sonntag wurde in der Hauptstraße in Walluf ein mit einem Nagel versehenes Stück Wurst aufgefunden. Am Montag erschien eine Anwohnerin der Hauptstraße bei der Polizeistation Eltville und gab an, sie habe am Tag zuvor auf dem Bürgersteig der Hauptstraße ein zusammengerolltes Stück Wurst aufgefunden, welches mit einem Nagel gespickt gewesen sei. Der besagte Nagel wurde sichergestellt. Nach bisherigen Kenntnissen wurde in Walluf kein Tier durch einen etwaigen Verzehr verletzt. Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

