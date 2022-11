PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Idstein/Niedernhausen: Einbrecher und Unfallflucht +++ Rüdesheim/Lorch: Flüchtender nach Sprung in die Wisper festgenommen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Niedernhausen

Niedernhausen, Kastanienweg,

25.11.2022 13:00 Uhr - 26.11.22 13:00 Uhr Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag und Samstagmittag im Kastanienweg in Niedernhausen in drei Einfamilienhäuser ein. Die Täter konnten sich bei zwei der drei Gebäude Zutritt verschaffen und Wertsachen im mittleren dreistelligen Eurobereich entwenden. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06124/7078 - 0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler zu wenden.

Niedernhausen-Oberjosbach, Heftricher Weg 25.11.2022 17:00 Uhr - 26.11.2022 13:00 Uhr Einbruch in einen Bungalow. Unbekannte Täter brachen im Heftricher Weg in einen Bungalow ein. Sie gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür in den Bungalow und durchwühlten sämtliche Schubläden und Schränke. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Niedernhausen-Niederseelbach, Pfarrstraße 26.11.2022 15:30 Uhr - 26.11.2022 17:50 Uhr Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und verschafften sich so Zugang. Noch bevor sie Wertgegenstände entwenden konnten wurden sie jedoch durch einen Hund in die Flucht getrieben.

2. Verkehrsunfallflucht in Idstein

Idstein-Kernstadt, Wiesbadener Straße

26.11.2022 08:50 Uhr - 26.11.2022 12:40 Uhr

Am Samstagmorgen parkte der Besitzer eines schwarzen Renault Megane seinen PKW auf dem Parkplatz der Volksbank. Im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr und 12:40 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den Renault an dem Radlauf sowie den Kotflügel hinten links. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9493-0 an die Polizeistation Idstein zu wenden.

3. Fluchtversuch durch die Wisper missglückt

Am Freitagabend, 27.11.2022, wurde eine Streife der Polizeistation Rüdesheim nach Lorch-Ranselberg gerufen. Dort sollte sich ein Paar lautstark auf der Straße streiten. Bei dem Mann sollte es sich um eine per Haftbefehl gesuchte und der Polizei bestens bekannte Person handeln. Auf der Anfahrt konnte in Lorch, am dortigen REWE-Markt, eben diese männliche Person gesichtet werden. Beim Anblick der Streife ergriff der Mann sofort die Flucht. Er versuchte sich durch einen beherzten Sprung in die nahe gelegene Wisper der Festnahme zu entziehen. Die eingesetzte Streife ging derweilen über eine nur 10 Meter entfernte Brücke auf die andere Seite des Ufers. Dort wurde dann dem ziemlich nassen Flüchtenden die Festnahme erklärt. Er wurde zunächst zur Dienststelle verbracht. Bei einer gründlichen Durchsuchung konnten zusätzlich noch Drogen in Form von Amphetamin aufgefunden werden. Somit wurde die nächste Strafanzeige fällig. Im Anschluss wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht. (mb)

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell