POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Briegelackerstraße, die sich gegen Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch zugetragen hat, sucht die Polizei in Baden-Baden Zeugen. Zwei 25 bis 30 Jahre alte Männer sollen demnach in eine Wohnung, in der zuvor eine Party stattgefunden hatte, eingedrungen sein. Im Anschluss sollen die beiden Männer Anwesende gestoßen, geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Ob es zuvor an anderer Stelle zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen war und diese dann zur Auseinandersetzung geführt haben, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden bitten um Hinweise unter der Rufnummer 07221 680-0. /ag

