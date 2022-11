POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Schuttertal, Schweighausen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist ein BMW während der Fahrt auf der L103 in Fahrtrichtung Elzach in Flammen aufgegangen. Gegen 13:45 Uhr bemerkte der Fahrer, dass im Bereich der Motorhaube Rauch aufstieg. Der 41-Jährige konnte das Auto vor einem Anwesen in der Straße "Hinterer Geisberg" abstellen und sich mit seinen drei Insassen in ...

