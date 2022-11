Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Völlig von der Rolle

Offenburg (ots)

Glücklicherweise wurde am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr in der Hauptstraße niemand ernsthaft verletzt, als ein 27-Jähriger plötzlich ausrastete. Mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel soll der Mann, nachdem man zuvor in einer Runde mehrerer junger Männer friedlich in einer Wohnung zusammensaß, plötzlich aggressiv geworden sein und in einer Wohnung einen 23-Jährigen mit einer Glasflasche und einem Messer attackiert haben. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten konnten den 27-Jährigen überwältigen und diesen nach einer ersten ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik bringen. Der 23-Jährige wurde leicht am Kopf verletzt.

