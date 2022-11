Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach räuberischem Diebstahl in Haft

Baden-Baden (ots)

Zu einem Diebstahl von Lebensmitteln kam es am Montagabend gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt in der Ooser Bahnhofstraße. Ein 32-Jähriger wurde beim Diebstahl durch eine Ladendetektivin beobachtet und beim Verlassen des Marktes durch diese, wie auch einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf angesprochen. Der mutmaßliche Dieb verhinderte durch heftige Gegenwehr das Festhalten seiner Person und ging mit der Beute zunächst flüchtig. Er konnte durch die Ladendetektivin und Passanten verfolgt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Der einschlägig vorbestrafte Mann wurde auf der Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Er erließ Haftbefehl gegen den 32-Jährigen, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

