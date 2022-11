Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Einbruchsdiebstahl

Baden-Baden, Steinbach (ots)

In der Umweger Straße kam es am Dienstagabend zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang Unbekannte sollen sich durch Aufhebeln von Türen Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Es gelang ihnen, Schmuckstücke im Wert von etwa 1.800 Euro zu entwenden. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 4.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 19:10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 bei den Ermittlern zu melden.

/si

