Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Brand auf Balkon - Brand auf Balkon

Oberkirch (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr wurde ein Brand in einem Gebäude in der Adolf-Kolping-Straße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer auf einem Balkon aus dem obersten Stock schnell unter Kontrolle bringen. Nach ersten Erkenntnissen soll offenbar ein Teelicht in einer Laterne eine Plastiktruhe mit Polsterunterlagen entflammt haben. Ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung fand nicht statt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte in einem geringen Ausmaß liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell