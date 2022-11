Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vermisster aufgefunden

Offenburg (ots)

Ein seit Dienstagabend gesuchter 78-Jähriger konnte am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr von einem Zeugen in einem Waldstück im Bereich Flugplatz auf Höhe einer Tierherberge offenbar unterkühlt aufgefunden werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Bei der Suche nach dem Senior waren am Dienstag ein Polizeihubschrauber, mehrere Polizeistreifen sowie Einsatzkräfte von DRK, THW, Suchhunde und eine Drohne im Einsatz.

