Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Fußgängerin erfasst

Zell am Harmersbach (ots)

Ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Steinenfeld" hat am Dienstagabend zu einer Leichtverletzten geführt. Gegen 18 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf der Suche nach einem freien Parkplatz. Nach ersten Erkenntnissen soll er offenbar von einem leuchtenden Werbeschild geblendet worden sein, sodass er in Folge eine Fußgängerin erfasste. Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Glücklicherweise konnte die Frau nach einer kurzen Behandlung in einem Rettungswagen vor Ort wieder entlassen werden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell