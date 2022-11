Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Hund tot gebissen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag war ein Mann mit seiner Hündin auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Cite unterwegs. Als er gegen 17 Uhr die Schwarzwaldstraße überqueren wollte, kam ein herrenloser, großer und kräftiger Hund auf ihn zu gerannt und biss der angeleinten Malteserhündin in das Genick. Beim Versuch an der Leine zu ziehen, zerriss das Brustgeschirr und der Senior stürzte hierbei nach hinten und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der etwa 60 Zentimeter große und 50 bis 60 Kilo schwere, nach ersten Feststellungen "Cane Corso-Mischling", lief mit seiner "Beute" von der Straße und fügte dem Malteser tödliche Verletzungen zu. Ein weiterer Mann konnte offenbar seinen Dackel vor einem Angriff des Hundes fernhalten. Einer Polizeistreife des Verkehrsdienstes Baden-Baden gelang es, den aggressiven Hund zu beruhigen und ihn anzuleinen. Später wurde der Mischling in ein Tierheim gebracht. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel in Rheinmünster sind nun auf der Suche nach dem Halter des braun-schwarz gestromten Tieres und bitten Zeugen, insbesondere den Besitzer, sich unter der Telefonnummer: 07229 6972-14 zu melden.

