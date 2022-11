PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw in Hattenheim bei Unfall beschädigt +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw in Hattenheim bei Unfall beschädigt, Eltville-Hattenheim, Erbacher Landstraße Donnerstag, 24.11.2022, 17:30 Uhr

(fh)Ein bislang flüchtiges Fahrzeug hat am Donnerstagnachmittag in Eltville-Hattenheim eine Verkehrsunfallflucht verursacht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 17:30 Uhr wurde ein schwarzer, in der Erbacher Landstraße in einer Parkbucht abgestellter BMW mutmaßlich beim Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Am BMW 318 entstand ein rund 2.000 Euro teurer Sachschaden in Form von Kratzern an der rechten vorderen Fahrzeugseite. Die unfallverursachende Person kam ihren Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeistation Eltville nimmt unter der Rufnummer (06123) 9090-0 Hinweise zum Unfall entgegen.

2. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

