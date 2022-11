PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher machen Beute +++ Hochwertige Fahrräder aus Schuppen gestohlen +++ WhatsApp-Betrüger weiterhin aktiv +++ Jugendliche zündeln und rennen davon +++ Unfallflucht in der Emser Straße

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher machen Beute, Niedernhausen-Engenhahn, Pirolweg, Freitag, 25.11.2022, 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Nachdem am vergangenen Wochenende, wie berichtet, rund um Niedernhausen Einbrecher zugange waren, wurde nun ein weiterer Einbruch in Niedernhausen-Engenhahn bekannt. Unbekannte hatten sich im Laufe des Freitags im Pirolweg an der Terrassentür eines Einfamilienhauses zu schaffen gemacht. Hier gelang ihnen der Einstieg in das Haus, wo sie mehrere Räume durchsuchten und letzten Endes Schmuck und Geschirr entwendeten. Über die geöffnete Terrassentür gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Eltville am Rhein, Hauptstraße, Freitag, 25.11.2022, 15:00 Uhr bis 18:40 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag sind Einbrecher in ein Haus in der Hauptstraße in Eltville eingebrochen. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:40 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit der Hausbewohnerin aus und hebelten die Terrassentür ihres Reihenhauses auf. Durch diese Öffnung verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnräumen aus denen sie Schmuck und Bargeld stahlen. Die Einbrecher suchten mit ihrer Beute im Anschluss das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen

3. Hochwertige Fahrräder aus Schuppen gestohlen, Idstein-Heftrich, Wiesenweg, Samstag, 26.11.2022, 11:00 Uhr bis Sontag, 27.11.2022. 08:00 Uhr

(fh)Im Idsteiner Ortsteil Heftrich haben am Wochenende Fahrraddiebe zugeschlagen. Die Unbekannten begaben sich zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh in den Heftricher Wiesenweg und betraten dort den Schuppen eines Wohnhauses. Aus diesem entwendeten sie drei hochwertige Fahrräder der Marken "Cube" und "Cannondale" im Gesamtwert von rund 5.000 Euro und traten unbemerkt die Flucht an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

4. WhatsApp-Betrüger weiterhin aktiv, Rüdesheim am Rhein, Donnerstag, 24.01.2022

(fh) Am Donnerstag fiel eine Frau aus Rüdesheim dreisten Betrügern zum Opfer, welche sich die "WhatsApp"-Betrugsmasche zu Nutze machten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage und führen weiter fort, dass sie eine neue Telefonnummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen eines Kindes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte die Dame eine vierstellige Überweisung auf das Konto der Unbekannten. Erst später fiel der Betrug auf.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichtet und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

5. Jugendliche zündeln und rennen davon, Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Samstag, 26.11.2022, 17:20 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag steckten zwei Jugendliche in Taunusstein-Hahn eine Mülltonne in Brand. Gegen 17:20 Uhr beobachtete eine Zeugin wie zwei Jugendliche in der Gottfried-Keller-Straße einen Gegenstand in eine Großraummülltonne warfen, welche sogleich Feuer fing. Auf die Tat angesprochen ergriffen die beiden rasch die Flucht. Der Feuerwehr gelang es den Brand schnell zu löschen und so einen nennenswerten Schaden zu verhindern.

Einer der beiden sei etwa 12-14 Jahre alt und rund 155 cm groß gewesen. Er habe eine rote Bommelmütze sowie eine Brille getragen. Sein Begleiter soll gleich alt und mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch harmlos anmutende "Zündeleien" schnell zu einer ernsten Gefahr werden können! Eine brennende Mülltonne schlägt schnell auf andere Gegenstände oder Gebäude über und führt im schlimmsten Fall zu einer Gefahr für Menschen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Unfallflucht in der Emser Straße,

Freitag, 25.11.2022, 09:15 Uhr bis 14:15 Uhr Bad Schwalbach, Emser Straße,

(fh)Zwischen 09:15 Uhr und 14:15 Uhr wurde ein Opel in Bad Schwalbach von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die unfallverursachende Person ergriff die Flucht. Der graue Opel Corsa parkte im besagten Zeitraum in einer Parklücke der Emser Straße und wurde mutmaßlich während eines Parkmanövers an der rechten, hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

