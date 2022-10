Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter nach zwei Geschäftseinbrüchen in der Weststraße flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Freitag, 14. Oktober, gegen 23.10 Uhr, in ein Mobilfunk-Geschäft in der Weststraße ein. Dazu trat er gegen eine Glasscheibe des Ladens, zerstörte diese und gelangte in den Innenraum. Zeitgleich traten zwei weitere Unbekannte gegen die Glasscheibe eines unmittelbar nebenan liegenden zweiten Mobilfunk-Geschäfts. Hierbei gelangten sie jedoch nicht in die Räumlichkeiten des Ladens. Als bei dem ersten angegangenen Geschäft die Alarmanlage einsetzte, flüchteten alle drei Täter über einen Verbindungsweg in Richtung Martin-Luther-Straße. Alle Tatverdächtigen gehörten nach Zeugenangaben zusammen und waren zirka 16 Jahre alt, männlich, 1,60 Meter groß und hatten schwarze Haare. Einer war mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Ein weiterer Täter trug einen schwarzen Pullover, eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Der dritte junge Mann war mit einer schwarz-weiß karierten Jacke gekleidet. An beiden angegangenen Geschäften entstand Sachschaden. Die Täter erbeuteten mehrere Mobilfunkgeräte. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

