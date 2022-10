Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein sechsjähriger Junge wurde am Freitag, 14. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Münsterstraße, unweit der Warendorfer Straße, leicht verletzt. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Pkw den Parkplatz außerhalb der vorgesehenen Fahrbahnen und erfasste ein Kind seitlich, welches über die Parkflächen lief. Durch den Zusammenstoß wurde der Sechsjährige leicht verletzt. Die Mutter begibt sich mit ihrem Sohn selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand kein Sachschaden.(mw)

