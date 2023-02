POL-HB: Nr.: 0121 --Illegales Glücksspiel aufgedeckt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Am Dobben Zeit: 17.02.2023, 17 Uhr

Ein 53 Jahre alter Bremer steht im dringenden Tatverdacht, in seinem Internet-Café im Steintorviertel illegale Glücksspiele veranstaltet zu haben. Bei einer gemeinsamen Aktion von Gewerbeaufsicht, Ordnungsamt und Polizei konnten am Freitag entsprechende Beweismittel sichergestellt werden. Innensenator Ulrich Mäurer lobt die Zusammenarbeit.

Aufgrund eines Verdachts des unerlaubten Glücksspiels und weiterer Verstöße gegen Gewerbeauflagen, wurden die Behörden am Freitagnachmittag in dem Internet-Café an der Straße Am Dobben vorstellig. Die Einsatzkräfte entdeckten eingeschaltete Computer mit illegaler Glücksspielsoftware. Da half es auch nichts, dass der 53-jährige Betreiber blitzschnell mit seiner Fernbedienung alle PCs herunterfuhr. Über die Staatsanwaltschaft konnte beim Amtsgericht Bremen ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Bei den Maßnahmen wurden neben drei Computern, auf denen sich die Software befand, diverse elektronische Datenträger beschlagnahmt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass bei zwei Geldspielautomaten keine Prüfsiegel vorhanden waren. Durch diese wird bestätigt, dass beispielsweise durch den Nutzer lediglich ein Geldbetrag zu einem gewissen Limit eingezahlt werden kann.

Innensenator Ulrich Mäurer: "Das war eine erfolgreiche Aktion von Polizei, Ordnungsdienst und Gewerbeaufsicht. Wir werden alles daransetzen, dass der Laden dauerhaft geschlossen wird."

Gegen den 53 Jahre alten Mann wird nun unter anderem wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels ermittelt. Wer ohne behördliche Erlaubnis gewerbsmäßig öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt, wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

