Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Palisade - Aufmerksame Zeugen notieren Kennzeichen

Löhne (ots)

(jd) Gestern (22.2.) stand ein Sprinter auf dem gepflasterten Weg vor einem Geldinstitut an der Königstraße. Gegen etwa 18.10 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer des mit insgesamt drei Personen besetzten Fahrzeugs in Richtung Parkplatzausfahrt. Der Weg zum Eingang der Bank ist durch mehrere Palisaden aus Basalt begrenzt, um eine Durchfahrt zu verhindern. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug gegen eine dieser Palisaden, die dadurch aus der Verankerung riss und brach. Eine Zeugin sprach den Fahrer daraufhin auf den Unfall an, dieser setzte seine Fahrt jedoch ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen in Richtung Häger Straße fort. Die Zeugin und ein weiterer Zeuge notierten daraufhin das Kennzeichen des Fahrzeugs. Es ist auf eine in Berlin niedergelassene Firma zugelassen. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern an. Der Schaden an der Palisade liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell