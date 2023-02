Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Baufahrzeug vom Schulgelände entwendet- Unbekannte nehmen Mini-Bagger mit

Löhne (ots)

(sls) Durch den Geschäftsführer einer Tiefbau-Firma wurde am Donnerstag (23.2.) eine Anzeige wegen Diebstahl an der Von-Humboldt Straße erstattet. Der Geschädigte teilte mit, dass durch die Firma das Gelände einer ehemaligen Grundschule als Abstellfläche für die Arbeitsgeräte und Baufahrzeuge genutzt wird. Am Dienstagabend gegen 17.00 Uhr wurde auf dem Gelände neben verschiedenen Baumaterialien auch ein gelber Mini-Bagger des Herstellers Komatsu abgestellt. Als am Mittwochnachmittag der Bagger genutzt werden sollte, wurde der Diebstahl bemerkt. Unbekannte entwendeten im Tatzeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag das Fahrzeug vom Gelände. Wie der Bagger abtransportiert wurde, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wir bitten Zeugen, die Angaben zum entwendeten Bagger oder auch zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

