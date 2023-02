Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung - Mülltonnenbrand an Fitness-Studio

Bünde (ots)

(um) Gestern (26.02.), am frühen Morgen, gegen 05:40 Uhr, erreichte die Polizei ein Notruf über einen Brand an der Philippstraße. An dem dortigen Gebäude eines Fitnesscenters brannten die Papiermülltonnen. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch an der Gebäudedämmung bis unter die Dachtraufe. Nachdem Zeugen den Brand bemerkten, verständigten sie die Feuerwehr und Polizei. Rechtzeitig wurde noch ein davor geparktes Auto weggefahren. Das Feuer bekämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell, so dass es sich nicht weiter ausbreitete. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Brandstiftung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell