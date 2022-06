Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw VW die Moskauer Straße aus Richtung Kaunaser Straße kommend. Hinter ihm befand sich ein 36-Jähriger mit seinem Pkw Citroen. Der 29-Jährige wollte das aus seiner Sicht zu dicht auffahrende Fahrzeug hinter sich auf Abstand halten und bremste plötzlich. Unmittelbar im Anschluss fuhr er wieder an. Kurze Zeit später bremste er erneut abrupt ab. Der Citroen-Fahrer fuhr auf. Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 29-Jährigen verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gefertigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 3000 Euro.

