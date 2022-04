POL-CLP: Einzelmeldung für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl einer Geldbörse Am Freitag, dem 01. April 2022, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die hellbraune Geldbörse, mit persönlichen Dokumenten und Bargeld, einer 26-Jährigen aus Lohne. Diese hielt sich zur Tatzeit in einem Lebensmittelgeschäft in der Keetstraße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter ...

mehr