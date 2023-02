Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 15-jähriger Vlothoer schwer verletzt - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Vlotho (ots)

(jd) Am Freitag (24.2.) überquerte ein 15-jähriger Vlothoer gegen 18.45 Uhr die Kreuzung an der Detmolder Straße in Richtung Herforder Straße. Zeitgleich bog der bisher unbekannte Fahrer eines blauen Autos von der Solterbergstraße aus Richtung Vlotho kommend nach links in Richtung Detmolder Straße ab. Der bisher Unbekannte übersah augenscheinlich den Fußgänger und prallte mit ihm zusammen. Der 15-Jährige schlug zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und schlug dann auf die Fahrbahn. Der Unbekannte beschleunigte sein Auto umgehend und fuhr auf der Detmolder Straße in Richtung Bad Salzuflen davon. Eine Zeugin, die sich ebenfalls mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung aufhielt, gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass die Ampel für den Fußgänger Grünlicht gezeigt habe. Sie kümmerte sich gemeinsam mit weiteren hinzukommenden Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Jugendlichen. Dieser wurde mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Eine erste Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen blauen Kleinwagen machen können oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

