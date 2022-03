Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei führte nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durch - Velbert

Heiligenhaus - 2203004

Mettmann (ots)

Bereits am Sonntag (27. Februar 2022) hat die Polizei in Velbert und in Heiligenhaus im Vorfeld nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei eine Vielzahl von Geschwindigkeitsverstößen geahndet.

Im Zeitraum zwischen 8 Uhr morgens und 11 Uhr vormittags hatte die Polizei hierzu an der Losenburger Straße in Heiligenhaus Stellung bezogen. Hier liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. Im Kontrollzeitraum stellten die Beamten hier insgesamt 20 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fest, die zum Teil auch deutlich zu schnell unterwegs waren. Unrühmlicher "Spitzenreiter" war der Fahrer eines 1er BMW, der mit 81 km/h abzüglich der Toleranzgrenze also 28 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war. Neben der Geldstrafe wartet auf den Fahrer auch ein Punkt in Flensburg.

Am Nachmittag kontrollierte dann der Spätdienst der Polizeiwache Velbert auf der Bogenstraße in Neviges die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Auch hier wurden im Kontrollzeitraum zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr 20 Verstöße festgestellt. "Tagesschnellster" war auf der Strecke, auf der maximal 50 km/h erlaubt sind, ein 33-jähriger Velberter, der mit seinem Wagen mit 98 Kilometern die Stunde gemessen wurde. Abzüglich der Toleranzgrenze wird ihm somit eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h vorgeworfen. Die Konsequenzen: Neben der Geldstraße in Höhe von 320 Euro sowie Punkten in Flensburg wartet auf ihn auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann stellt klar: Auch künftig müssen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit nicht angekündigten Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet rechnen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell