Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter dringt in Wohnhaus ein

Gottmadingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 09:45 Uhr und 13:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Steiner Weg" eingedrungen. Der unbekannte Täter verschaffte sich unberechtigt Zugang zu dem Einfamilienhaus. Im Erdgeschoss durchsuchte der Dieb diverse Zimmer und erbeutete dabei mehrere Schmuckstücke. Anschließend verließ der Unbekannte das Haus, vermutlich über die Eingangstür. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Steiner Weg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell