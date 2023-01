Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf dem Jakob-Hohner-Platz

Trossingen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr, ist es auf dem Jakob-Hohner-Platz zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro entstanden ist. Eine 35-jährige Fahrerin eines Kia fuhr aus einer Parkbucht aus und prallte mit einem Mitsubishi Pickup eines 49-Jährigen zusammen, der auf dem Jakob-Hohner-Platz aus Richtung Christophstraße herkommend unterwegs war. Die Polizei schätzt den am Mitsubishi entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 10.000 Euro und am Kia auf annähernd 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell