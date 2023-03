Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zeugen beobachten Unfallverursacher

Bünde (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen beobachteten gestern (28.2.) gegen 9.56 Uhr eine Verkehrsunfallflucht und informierten die Polizei. Die beiden Zeugen, eine 56-jährige Engeranerin und ein 38-jähriger Mann aus Bramsche, sahen unabhängig voneinander einen Fiat, der mit schneller Geschwindigkeit auf der Bismarckstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße fuhr. Plötzlich hörten beide einen Knall und sahen, dass ein am Straßenrand geparkter VW, der einem 37-jährigen Bünder gehört, am Außenspiegel beschädigt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Da die beiden Zeugen einwandfrei das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen konnten, gaben sie dieses gegenüber den Beamten an, die eine Nahbereichsfahndung einleiteten. Im nahen Umfeld konnten sie kurze Zeit später den Verursacher, einen 20-jährigen Bünder antreffen. Der von dem 20-Jährigen gefahrene Fiat wies ebenfalls entsprechende Unfallspuren auf. Der Mann muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Der Sachschaden liegt mindestens im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell