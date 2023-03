Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Honda erfasst Radfahrer - Tritt gegen Autotür

Herford (ots)

(jd) In den frühen Morgenstunden ereignete sich heute (1.3.) an der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Bielefelder fuhr um 5.45 Uhr mit seinem Honda auf der Straße Am Schachtsiek in Richtung Bielefelder Straße und beabsichtigte an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad auf dem neben der Bielefelder Straße verlaufenden Radweg in Richtung Bielefeld. Auf Höhe der Einmündung fuhr der Honda-Fahrer in die Bielefelder Straße ein und touchierte dabei den vorderen Reifen des Herforders. Dieser stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Der Herforder stand dann auf und trat gegen die Fahrertür des Hondas. Gegen den Radfahrer wurde von den hinzugerufenen Beamten eine Anzeige wegen Sachbeschädigung geschrieben. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

