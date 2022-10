Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221009-1: Zeugen stellen Unfallwagen wieder auf die Räder

Elsdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf ist am Samstagmittag (8. Oktober) ein Mann in seinem Pkw leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 53-jährige Elsdorfer gegen 14 Uhr mit seinem Hyundai die Horremer Straße (L 277) aus Heppendorf in Richtung Widdendorf als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Hyundai auf der Fahrbahn, rutschte in den angrenzenden Graben und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Das Fahrzeug wurde hierbei stark beschädigt. Aufmerksame und hilfsbereite Zeugen kippten das Fahrzeug in Eigenregie wieder auf die Räder, so dass der Fahrer seinen Pkw selbstständig verlassen konnte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf und stellten das Fahrzeug sicher, um Hinweise zum Unfallhergang zu ermitteln. Für die Rettung und die Unfallaufnahme musste die Landesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

