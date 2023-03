Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Abbiegen - 21-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt

Löhne

(jd) Eine 69-jährige Löhnerin fuhr gestern (1.3.) um 13.45 Uhr mit ihrem Nissan auf der Lübbecker Straße in Richtung Löhne. Auf Höhe des Postwegs beabsichtigte die Frau, in diesen abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie, mutmaßlich aufgrund blendender Sonneneinstrahlung, einen entgegenkommenden Opel. In diesem fuhr eine 21-jährige Frau aus Hüllhorst in Richtung Hüllhorst. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und die 21-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde die Hüllhorsterin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lübbecker Straße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme mussten beide Fahrzeuge von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

