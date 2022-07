Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer übersehen - leicht verletzt

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 9:30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Leutershausener Straße in Richtung Oberdorfstraße. Beim Abbiegen in die Lilienstraße übersah der Mann einen aus der Gegenrichtung kommenden 17-jährigen Rollerfahrer. Durch die Kollision kam der 17-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

