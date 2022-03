Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Versicherungsschutz

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 20.03.2022, um 01:05 Uhr wurde eine 24-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem E-Scooter in der Horebstraße, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war und auch kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Pirmasens nochmals darauf hin, dass E-Scooter einen gültigen Versicherungsschutz haben müssen. Zudem hat zum 01. März 2022 ein neuer Versicherungszeitraum begonnen. Näheres hierzu hier: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/verkehr/ |pips

