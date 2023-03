POL-HF: Sicherheit im Straßenverkehr - Kostenloses Pedelec-Training ab 55 Jahren

Herford (ots) - (jd) In den frühen Morgenstunden ereignete sich heute (1.3.) an der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Bielefelder fuhr um 5.45 Uhr mit seinem Honda auf der Straße Am Schachtsiek in Richtung Bielefelder Straße und beabsichtigte an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad auf dem neben der Bielefelder Straße ...

mehr