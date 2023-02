Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Freitagabend (24.02.2023), gegen 18 Uhr, sollte ein 59-Jähriger in Ludwigshafen-Oggersheim aufgrund eines Haftbefehls verhaftet werden. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizeikräfte diese zu begleiten, weigerte er sich. Er musste in der Wohnung zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte sich der Mann aus dem Griff der Polizeikräfte zu lösen. Er musste erneut zu Boden gebracht werden und konnte erst mit weiteren Polizeikräften unter Kontrolle gebracht und weggefahren werden. Der Mann bedrohte und beleidigte die Polizisten. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 59-jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

