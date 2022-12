Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Küchenbrand im Mehrfamilienhaus

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Sonntag, den 25. Dezember 2022 um 14:12 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Keller-Zimmer-Wohnung" zu einem 3-geschossigen Mehrfamilienhaus auf der Nordstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten bereits alle Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Hier hatte ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, der sich nach der Alarmierung auf dem Weg zur Hauptfeuer- und Rettungswache befand, die Räumung des gesamten Gebäudes veranlasst und unterstützt.

Eine verletzte Person mit Verbrennungen wurde unmittelbar an den Rettungsdienst übergeben. Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät in die betroffene Küche vor. Zur Sicherung des 1. Rettungsweges wurde von dem vorgehenden Trupp die Wohnungseingangstür mit einem Rauchschutzvorhang verschlossen. Für die brandverletzte Person wurde vom anwesenden Notarzt über die Kreisleitstelle ein Rettungstransporthubschrauber (RTH) angefordert, um so einen schnellen Transport in eine Spezialklinik zu gewährleisten. Der Bewohner hatte versucht brennendes Fett für das geplante Fondue mit Wasser abzulöschen, es kam zu einer Fettexplosion in der Küche.

Nach den Löschmaßnahmen wurde die Küche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und im gesamten Gebäude Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurden an dieser Einsatzstelle keine weiteren Personen verletzt. Nach Abschluss aller Maßnahmen der Feuerwehr konnten alle Wohnungen, bis auf die betroffene Brandwohnung, wieder genutzt werden.

Eingesetzt waren an der Nordstraße die hauptamtliche Wache mit dem Rettungsdienst, der Löschzug Stadtmitte, die Löschgruppe Wiescheid und der Einsatzführungsdienst mit der Einheit zur Führungsunterstützung. Nach einer Stunde fuhren die 35 Einsatzkräfte wieder ihre Standorte an.

Die Höhe des Schadens wurde noch nicht ermittelt.

Bitte bekämpfen Sie einen Fettbrand niemals mit Wasser! Der brennende Topf sollte immer mit einem Deckel oder einer Löschdecke verschlossen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell