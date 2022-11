POL-HAM: Einladung: Im Dialog mit den Bürgern - in Hamm-Westen

Hamm - Heessen (ots) - Am Mittwoch, 09. November 2022 um 22.10 Uhr wurde der Brand eines Garagenkomplexes an der Anhalter Straße in Heessen im Bereich des dortigen Baumarktes gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten drei zusammenhängende Garagen in voller Ausdehnung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

