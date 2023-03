Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Baggerschaufeln - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Unternehmens bemerkte am Mittwoch (1.3.) gegen 7.30 Uhr einen Diebstahl an der Südstraße. Dort war am Vortag ein Bagger in Fahrtrichtung Sundernstraße am rechten Fahrbahnrand durch einen weiteren Mitarbeiter abgestellt worden. Der oder die Unbekannten nutzen augenscheinlich die Nacht zu Mittwoch, um mittels eines Werkzeugs drei Baggerlöffel sowie einen dazugehörigen Aufsatz zu demontieren. Mit den Gegenständen im Wert von rund 7000 Euro flüchteten die Unbekannten. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr etwas Auffälliges im Bereich der Südstraße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

