POL-HG: Einbrecher am Wochenende aktiv +++ Räder von Mercedes gestohlen +++ Betrunkener parkt ein +++ Katalysator gestohlen +++ Schneeglätte führt zu knapp 150 Unfällen

1. Einbrecher am Wochenende aktiv, Hochtaunuskreis, Freitag, 16.12.2022 bis Sonntag, 18.12.2022

(fh)Am Wochenende trieben Einbrecher in mehrere Kommunen des Hochtaunuskreises ihr Unwesen. Zwischen Freitag und Sonntag wurden gleich vier weitere Einbrüche bekannt, bei denen die Unbekannten teilweise an Beute gelangten. Am Freitag stellten die Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Fasanengarten in Königstein einen misslungenen Einbruchsversuch fest. Unbekannte hatten vergebens versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. Auch in Ober-Erlenbach scheiterten am Wochenende Einbrecher in ihrem Unterfangen. Im Holzweg hatte man erfolglos versucht ein rückseitiges Fenster eines Einfamilienhauses aufzubrechen. In beiden Fällen gelang den Tätern unerkannt die Flucht. In Oberursel-Stierstadt und Königstein-Falkenstein hatten Einbrecher leider mehr Erfolg. Zwischen Freitag und Sonntag brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der "Schlesische Straße" ein. Sie hebelten die Terrassentür des Hauses auf und betraten so die Wohnräume, Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Möbelstücke und entwendeten Haushaltsgeräte, Elektronikartikel und Schmuck. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In der Edelflußstraße in Stierstadt verschafften sich die Einbrecher am Wochenende durch das aufhebeln einer Kellertür Zutritt zum Wohnhaus. Dort angekommen entwendeten sie Schmuck sowie eine Münzsammlung ehe sie unerkannt die Flucht ergriffen.

In allen Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Räder von Mercedes gestohlen, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Samstag, 17.12.2022, 17:00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 09:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag stahlen Diebe in Ober-Erlenbach einen kompletten Reifensatz eines Mercedes. Am Sonntagmorgen gegen 09:15 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Mercedes GLE fest, dass an seinem zuvor in der Straße "Am Kirschgarten" abgestellten Pkw alle vier Räder samt Felgen fehlten. Der daraufhin verständigten Polizeistreife zeigte sich, dass Unbekannte in der Nacht die vier Kompletträder mit einem Werkzeug abgeschraubt und das Fahrzeug anschließend auf mehreren gestapelten Steinen zurückgelassen hatten. Der Wert der Räder wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Betrunkener parkt ein, Bad Homburg, Lechfeldstraße, Sonntag, 18.12.2022, 19:20 Uhr

(fh)Am Sonntagabend hat ein aufmerksamer Zeuge in Bad Homburg einen betrunkenen Autofahrer überführt. Gegen 19:20 Uhr beobachtete der aufmerksame Mann einen Parkvorgang in der Lechfeldstraße in Bad Homburg. Der 66-Jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse stieß beim Einparken gegen einen abgestellten Suzuki Alto und beschädigte diesen. Als der Zeuge mit dem Unfallverursacher in Kontakt kam, nahm er einen deutlichen Alkoholgeruch war und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort mithilfe eines vorläufigen Alkoholtests den Verdacht bestätigen. Knapp 1,6 Promille zeigte das Gerät an. Dies hatte nicht nur eine Blutentnahme, sondern auch die vorläufige Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

4. Katalysator gestohlen, Schmitten, Hollerecke Samstag, 17.12.2022, 13.00 Uhr bis Montag, 19.12.2022, 09.00 Uhr,

(ew)Im Schmittener Ortsteil Brombach wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen festgestellt, dass Diebe den Katalysator eines geparkten Ford Ranger ausgebaut und entwendet haben. Das betroffene silberne Fahrzeug war im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der "Hollerecke abgestellt". Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

5. Schneeglätte führt zu knapp 150 Unfällen, Polizeipräsidium Westhessen, Sonntag, 18.12.2022 bis Montag, 19.12.2022,

(fh)Zwischen Sonntagnacht und Montagmittag hat der einsetzende Schneeregen und die damit verbundenen glatten Fahrbahnen alle fünf Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Westhessen beschäftigt und zu Dutzenden Einsätzen geführt. Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnen die fünf Polizeidirektionen in der Summe knapp 150 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen verloren die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf den glatten Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und rutschten unter anderem gegen geparkte Fahrzeuge, Straßenschilder oder auch Grundstücksbegrenzungen. Glücklicherweise hielt sich die Zahl der Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, in Grenzen. Der Polizei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Unfälle mit Verletzten bekannt. In drei Fällen hatten die verantwortlichen Unfallverursacherinnen und Unfallverursacher ersten Ermittlungen zufolge unerlaubt die Unfallstellen verlassen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus ereigneten sich circa 40 Verkehrsunfälle die auf Schneeglätte zurückzuführen sind.

Generelle Tipps zu den aktuellen Witterungsverhältnissen:

- Achten Sie auf die richtige Bereifung

- Sorgen Sie für eine freie Sicht, ein kleines Sichtfenster reicht nicht aus. Das Auto sollte komplett von Eis und Schnee befreit werden

- Schalten sie die entsprechenden Beleuchtungen des Fahrzeuges ein

- Passen Sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges den Straßenverhältnissen an. Sie sollten bei Glätte behutsam mit dem Gaspedal umgehen und ruckartige Lenkbewegungen möglichst vermeiden.

