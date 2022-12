PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Hochwertiger Mercedes gestohlen+++ WhatsApp-Betrüger mehrfach erfolgreich+++ Verletzte bei Unfall im Gegenverkehr+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hochwertiger Mercedes gestohlen,

Steinbach, Hessenring,

Dienstag, 13.12.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 14.12.2022, 16:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurde in Steinbach ein hochwertiger Mercedes gestohlen. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen.

Zwischen Dienstagabend 19:00 Uhr und Mittwochnachmittag 16:00 Uhr parkte ein schwarzer Mercedes GLC auf einem Parkplatz in der Straße "Hessenring" in Höhe der Hausnummer 52. Als der Besitzer am Mittwochnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, fehlte von diesem jede Spur.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw nicht mehr angetroffen werden.

Zuletzt war das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen "HG-KS 1884" versehen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. WhatsApp-Betrüger mehrfach erfolgreich,

Hochtaunuskreis,

Mittwoch, 14.12.2022

(fh)Mittels betrügerischer Kontaktaufnahmen via WhatsApp wurden am Dienstag gleich zwei Personen aus dem Hochtaunuskreis um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigten die beiden Geschädigten Überweisungen und mussten später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

3. Verletzte bei Unfall im Gegenverkehr,

B 275, Usingen / Langenhain-Ziegenberg,

Mittwoch, 14.12.2022, 07:40 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 275 zwischen Usingen und Langenhain-Ziegenberg ein Unfall im Gegenverkehr, bei dem drei Pkw verunfallten und eine Beteiligte im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 07:40 Uhr war ein 22-Jähriger aus Waldems mit seinem Opel Astra auf der B275 von Usingen in Richtung Langenhain-Ziegenberg unterwegs. Augenscheinlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte geriet der Opel in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel Mokka einer 59 Jahre alten Frau aus Gießen. Daraufhin stieß der Skoda Fabia eines 31-Jährigen ebenfalls mit dem bereits verunfallten Opel Mokka zusammen.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Mokka verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden weiteren Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen teilwiese komplett gesperrt werden.

