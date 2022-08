Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Wohnungseinbruch

Schmuck entwendet

Kalkar-Altkalkar (ots)

In der Zeit von Samstag (13. August 2022) um 19:15 Uhr bis Sonntag (14. August 2022) um 01:55 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Gocher Straße ein. Die Unbekannten schoben die Rolländen hoch, hinter denen sich ein Fenster in Kippstellung befand und drangen durch das daneben liegende Fenster in die Räumlichkeiten ein. Hier durchsuchten sie Behältnisse nach Wertsachen und entwendeten Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell