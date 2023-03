Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen - Zwei PKW auf Parkplatz an Sportgelände aufgebrochen

Löhne (ots)

(um) Gestern (02.03.), gegen 18:20 Uhr, parkten ein PKW VW Golf und ein PKW Seat auf dem kleinen Parkplatz an der Sporthalle an der Albert-Schweitzer Straße. Nachdem die Besitzer gegen 20:20 Uhr wieder zu ihren Fahrzeug zurück kamen, stellten sie eingeschlagene Scheiben an beiden Fahrzeugen fest. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus den PKW die Geldbörsen der Halter. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto. Räumen Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun. Diebe kennen noch so gute Verstecke in den PKW und beobachten möglicherweise bereits die Fahrzeuginsassen bei der Ankunft auf dem Parkplatz und beim Aussteigen. Die Tatausführungen dauern nur wenige Sekunden und im Schutz der Dunkelheit sind Automarder schnell entkommen. Der Aufwand gestohlene Ausweispapiere und Führerschein wieder neu zu beantragen ist groß. Helfen Sie mit und nehmen Sie alle wichtigen Dokumente aus dem Fahrzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell