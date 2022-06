Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnmobil der Marke Pössl entwendet - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2206091

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 16. Juni 2022, wurde ein neuwertiges Wohnmobil der Marke Pössl auf dem Karpendeller Weg in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, stellten die Besitzer eines circa zwei Jahre alten Wohnmobils der Marke Pössl fest, dass dieses von der Wohnanschrift am Karpendeller Weg entwendet worden war. Zuletzt war das Fahrzeug, mit dem amtlichen Kennzeichen ME - CS 1996, in der Nacht, gegen 00 Uhr, vor der Wohnanschrift gesehen worden. Unbekannte Täter hatten das Gefährt, welches rückwärts vor der dortigen Garage abgestellt gewesen war, auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet und abtransportiert.

Der Neuwert des rotfarbigen Wohnmobils des Typs Summit 640 Prime wird mit circa 66.000 Euro beziffert. Der Kilometerstand soll circa 17.000 km betragen haben.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen 3,5-Tonners vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Pössl Wohnmobils, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell