POL-W: Nach Verkehrsunfall auf der Linderhauser Straße - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 01.02.2023, gegen 19:20 Uhr, kam es auf der Hochstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Eine 24-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Hochstraße in Richtung Karlsplatz, als ein 12-Jähriger unvermittelt auf die Fahrbahn und seitlich gegen das Auto lief. Dabei verletzte er sich schwer. Der Junge wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein ...

